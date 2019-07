Ianis Hagi, tot mai aproape de transfer: "Pana duminica se face!" Anuntul de ULTIMA ORA

Ianis Hagi e aproape de un transfer spectaculos!

Ianis Hagi are sanse mari sa ajunga la Anderlecht, anunta presa din Belgia. Vincent Kompany a lasat-o pe Manchester City pentru un post de antrenor-jucator la Bruxelles, iar acum cauta solutii pentru intarirea echipei care a terminat pe locul 6 in sezonul precedent.



Ianis Hagi ia o decizie pana duminica!

Presa din Belgia a anuntat aseara ca nici Barcelona si nici Borussia Dortmund nu sunt favorite sa obtina semnatura lui Ianis Hagi in aceasta vara, ci Anderlecht. Azi, presa belgiana anunta ca jucatorul de la Viitorul va lua o decizie finala pana duminica.

Si Genk insista pentru Ianis Hagi, insa vizita lui Gica Hagi din martie de la Anderlecht l-a convins ca acesta ar fi echipa potrivita pentru fiul sau. Conditia pusa de Gica Hagi pentru transfer este ca Ianis sa fie titular.

Sevilla e a treia optiune importanta pentru Ianis Hagi in aceasta vara, insa spaniolii nu ii pot garanta un loc in lotul echipei de seniori. Discutiile cu Barcelona erau legate de echipa a doua.



Razvan Marin: Si Standard Liege il vrea pe Ianis Hagi!

Razvan Marin a plecat la Ajax, insa a aflat ca si cei de la fostul sau club il vor pe Ianis Hagi. Standard a terminat sezonul pe locul 3 si va juca in cupele europene, in timp ce Anderlecht nu s-a calificat in Europa. "E un dezamantaj", scrie presa belgiana.



"In continuare este un interes al celor de la Standard pentru Ianis. Cu siguranta va face pasul spre Europa deoarece a muncit mult sa ajunga la acest nivel si ma bucur pentru el", a spus Razvan Marin, conform Telekom Sport.

Anderlecht a platit 10 milioane de euro pentru transferul lui Nicolae Stanciu de la FCSB. Belgienii ar urma sa plateasca o suma asemanatoare pentru transferul lui Ianis Hagi.

