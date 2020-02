Ianis Hagi va evolua la multipla campioana a Scotiei, Glasgow Rangers

(21 ani) va evolua din acest an la multipla campioană a Scoției, Glasgow Rangers.„Academia de Fotbal Gheorghe Hagi și FC Viitorul sunt mândre că un nou jucător format, crescut la centrul de copii și juniori a ajuns la unul dintre cele mai importante cluburi din Europa. Ianis Hagi va evolua din acest an la multipla campioană a Scoției, Glasgow Rangers, formație ce deține un record fabulos la nivel mondial: 54 de titluri naționale ! Fondat în 1872, Glasgow Rangers are în palmares și 33 de Cupe ale Scoției, 27 de trofee ale Cupei Ligii Scoției, precum și Cupa Cupelor, cucerită în 1972 !”Un început de 2020 în care Ianis Hagi va îmbrăca tricoul unui club foarte mare al Europei, cu o mentalitate puternică, de învingător și unde va fi pregătit de Steven Gerrard, un nume uriaș al fotbalului mondial !Academia de Fotbal Gheorghe Hagi și FC Viitorul îi transmit lui Ianis mult succes la noua echipă și un an cu cât mai multe realizări alături de noii colegi !”, a transmis FC Viitorul pe site-ul oficial.Sursă foto: FC Viitorul