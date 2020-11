Ianis Zicu: 'Partida cu Academica Clinceni ne va arata nivelul la care suntem'

Antrenorul echipei de fotbal FC Farul Constanţa, Ianis Zicu, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că meciul cu Academica Clinceni, din Cupa României, le va arăta jucătorilor de la malul Mării nivelul la care sunt, potrivit Agerpres.

"Este o partidă foarte frumoasă, suntem mulţumiţi că am ajuns în această fază a competiţiei şi ne dorim foarte mult să mergem mai departe. Întâlnim un adversar foarte bun, care este în formă, pentru că în ultimele nouă meciuri a primit doar două goluri, cu FCSB, care are cei mai buni atacanţi din România. Din punctul meu de vedere, nu este întâmplător, pentru că Academica are jucători de echipă naţională şi jucători care au evoluat la cel mai înalt nivel. E mult mai uşor să lucrezi cu astfel de jucători, pentru că sunt capabili să înţeleagă foarte repede tot ce le cere antrenorul din punct de vedere tactic. Academica e o echipă care munceşte foarte mult, iar în momentul în care faci lucrul acesta şi şansa ţine cu tine, pentru că a reuşit să menţină poarta intactă multe meciuri, având şi şanse destule (Viitorul a ratat un penalty, Universitatea a avut ocazii în meciul câştigat de Academica). E o partidă frumoasă care ne va arăta nouă nivelul la care suntem'', a spus Zicu, potrivit paginii de Facebook a clubului.

Citește și: Medic: ‘Dacă nu credeți că există COVID19 mergeți voluntari la un spital ce tratează astfel de bolnavi. Țineți de mână un pacient speriat care abia respiră’

Farul va juca după şapte ani împotriva unei echipe de Liga I, care acest lucru nu îl impresionează pe Zicu: ''E un lucru important, dar mai important este play-off-ul pe care noi trebuie să îl obţinem pentru a ne bate la promovare''.

"Îmi doresc ca echipa mea să se bată pentru promovare şi să reuşim să aducem din nou Farul în prima ligă. Lucrul acesta contează mult mai mult decât această partidă de Cupă, dar meciul va fi pregătit pentru a fi câştigat", a subliniat Ianis Zicu.

Căpitanul echipei constănţene, Paul Antoche, a spus, la rândul său, că Farul vrea să facă un joc bun şi să arate că se poate lupte de la egal la egal cu o echipă de Liga I.

"Ne dorim să facem un joc cât mai bun şi să dovedim că putem să ne luptăm de la egal la egal cu o echipă din Liga I, că merităm la finalul sezonului să promovăm, să fim şi noi acolo, în Liga 1. (...) Vom da totul pe teren, vom face tot ce ţine de noi ca să ne calificăm, dar întâlnim o echipă din Liga I şi nu va fi uşor. Dar vom lupta pentru victorie!"