Iar a crescut inflatia. Cel mai mult s-au scumpit cartofii, apa calda si posta

Majoritatea marfurilor alimentare si nealimentare, dar si a serviciilor, s-a scumpit in Romania, in luna aprilie fata de luna martie a acestui an, cele mai importante "salturi" ale preturilor fiind inregistrate in cazul cartofilor (+4,75%), energiei termice (+2,06%) si, respectiv, al serviciilor postale (+5,57%), reiese din datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni.