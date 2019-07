Iasi: 74 de educatori parentali au fost formati in cadrul proiectului „Scoli prietenoase in comunitati implicate” 

Inspectoratul Scolar Judetean Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); 74 de cadre didactice au fost formate ca educatori parentali in cadrul proiectului „Scoli prietenoase in comunitati implicate” – POCU 106616, implementat de Inspectoratul Scolar Judetean Iasi in parteneriat cu Asociatia HoltIS si Fundatia COTE. Programul de formare a educatorilor parentali cu titlul „Cum ne antrenam parentingul apreciativ”, realizat de Asociatia HoltIS, vine in sprijinul parintilor, in vederea imbunatatirii si dezvoltarii abilitatilor parentale. In cadrul proiectului „Scoli prietenoase in comunitati implicate”, programul de formare a educatorilor parentali „Cum ne antrenam parentingul apreciativ”, se desfasoara in ...