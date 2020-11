Iasi: A murit actrita Draga Olteanu Matei

Actriţa Draga Olteanu Matei a decedat în cursul nopţii de marţi spre miercuri, a declarat purtătorul de cuvânt al Spitalului "Sf Spiridon" din Iaşi, dr. Diana Cimpoeşu. "Deşi echipa medicală din Spitalul 'Sf Spiridon' a făcut toate eforturile să o trateze, pacienta a decedat în această noapte (marţi spre miercuri n.r.), la ora 2,11", a declarat dr. Cimpoeşu. Draga Olteanu Matei a fost transferată, vineri seara, de la Spitalul din Piatra-Neamţ la UPU a Spitalului "Sf. Spiridon" din Iaşi, după ce a suferit o hemoragie digestivă superioară. Aflată în stare gravă, actriţa a comunicat cu echipa medicală, a dat date despre istoricul medical, despre tratamentul pe care îl urmează, apoi a fost supusă unor investigaţii medicale. După ce a fost stabilizată, Draga Olteanu Matei a fost sedată şi internată la Terapia Intensivă din cadrul Clinicii de Gastroenterologie şi Hematologie a unităţii medicale. Draga Olteanu Matei a împlinit vârsta de 87 de ani pe data de 24 octombrie. Actriţa Draga Olteanu Matei s-a născut la Bucureşti, la 24 octombrie 1933, potrivit volumului ''Cineaşti români'' (Editura Ştiinţifică, 1996). A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică ''I.L. Caragiale'' în 1956. În septembrie, acelaşi an, a debutat în piesa ''Ziariştii'' de Alexandru Mirodan, potrivit www.cinemagia.ro. În perioada 1957-1990, a jucat pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti. Membră a Generaţiei de Aur a teatrului românesc şi cu o carieră care se întinde de-a lungul a 55 de ani, actriţa Draga Olteanu Matei a încântat spectatorii români interpretând zeci de personaje în filme, spectacole de teatru şi scenete TV. După pensionarea sa din Teatrul Naţional (1992), marea actriţă a înfiinţat, la Piatra-Neamţ, compania teatrală pentru actori neprofesionişti ''Teatrul Vostru''. A devenit oficial pietreancă la începutul lunii septembrie 2007, când a obţinut buletin de Piatra-Neamţ. La 25 octombrie 2007, i-a fost acordat titlul de Cetăţean de onoare al municipiului Piatra-Neamţ. Contribuţia adusă teatrului şi cinematografiei româneşti a fost recunoscută prin numeroasele premii, titluri, diplome, pe care le-a primit de-a lungul carierei, printre care: Premiul ACIN 1975 (''Ilustrate cu flori de câmp'', ''Filip cel Bun''), Premiul UNITER pentru întreaga activitate (2004), Premiul TVR şi PTWB (Prime Time World Broadcast) pentru Cea mai iubită actriţă (2003), Premiul Gopo pentru întreaga carieră (2010), Premiul pentru întreaga activitate oferit în cadrul Festivalului Internaţional de Film Comedy Cluj (2011). În 2002, i-a fost acordată distincţia Ordinul Naţional ''Steaua României'' de către Preşedinţie, pentru dăruirea cu care a servit scena şi cultura românească. Începând din data de 29 octombrie 2011, Draga Olteanu Matei are o stea pe Aleea Celebrităţilor din Piaţa Timpului din Bucureşti. Prezentă la eveniment, îndrăgita actriţă a declarat: "După Dumnezeu, vă mulţumesc tuturor, cei care aţi venit aici şi cei care nu sunt aici, pentru că datorită dumneavoastră eu am fost actriţă, m-am străduit din toată inima să vă bucur şi să vă susţin starea de bine". În 2014, i-a fost înmânat, de către principesa Margareta, Ordinul "Coroana României" în grad de Ofiţer, în cadrul unei ceremonii care a avut loc în Holul de Onoare al Castelului Peleş din Sinaia. În acelaşi an, soţul său, dr. Ion Matei, care i-a fost alături 44 de ani, a murit. Draga Olteanu Matei s-a numărat printre personalităţile culturale ajunse la senectute care au fost omagiate cu prilejul Zilei Culturii Naţionale, pe 15 ianuarie 2018, la Ateneul Român, eveniment organizat la iniţiativa Ministerului Culturii. Pe 3 mai 2018, actriţa a fost internată în secţia de Chirurgie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, unde a fost supusă mai multor investigaţii medicale. AGERPRES/(A - autor: Daniela Malache, editor: Oana Popescu, editor online: Ady Ivaşcu) Citește și: A murit actriţa Draga Olteanu Matei (fişă biografică)