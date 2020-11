Iasi: Actrita Draga Olteanu Matei, la Terapie Intensiva; a fost sedata si e stabilizata

Actriţa Draga Olteanu Matei este internată la Spitalul Sf. Spiridon şi se află la Terapie Intensivă, fiind stabilizată, după ce a suferit o hemoragie digestivă, a anunţat purtătorul de cuvânt al unităţii medicale, Diana Cimpoeşu. "Pacienta a fost adusă în urgenţă la Spitalul Sf Spiridon de la Spitalul Piatra Neamţ în UPU. A suferit o hemoragie digestivă superioară, cea mai probabilă cauză fiind tratamentul anticoagulant pe care pacienta îl ia de mai multă vreme pentru o afecţiune cardiovasculară. Este vorba de o pacientă cu afecţiuni cronice cardiovasculare şi endocrine, o pacientă care a fost preluată în urgenţă, unde s-a început terapia. Este la ATI pentru Clinica de Gastroenterologie şi Hepatologie. A fost tratată, sedată, investigată, este stabilizată în acest moment. Se fac eforturi ca starea ei să devină una stabilă în continuare. La început pacienta a comunicat cu echipa medicală, a dat date despre istoricul medical, despre tratament, apoi pentru investigaţii, pentru endoscopie a fost sedată şi este sub terapie intensivă în continuare", a precizat Cimpoeşu. Potrivit acesteia, Draga Olteanu Matei a fost testată pentru virusul SARS-CoV2, rezultatul urmând să vină în cursul zilei. "S-a luat un test aşa cum se procedează pentru toţi pacienţii care se internează în orice clinică a spitalului. Ceea ce contează este terapia de urgenţă, în acest caz transfuzia de sânge, tot tratamentul pentru o hemoragie digestivă superioară. Rezultatul va veni în cursul zilei de astăzi. Nu erau semne care să ne ducă cu gândul la o infecţie SARS-CoV2. Este în zona tampon a ATI, pentru că aşa sunt trataţi toţi pacienţii până la venirea testului. Se face intervenţia chirurgicală, intervenţia endoscopie, orice intervenţie are nevoie pacientul dar, evident, cu precauţie până la venirea rezultatelor testului", a spus Diana Cimpoeşu. Conform acesteia, în următoarele ore şi zile este importantă evoluţia stării de sănătate a actriţei. "Ţinând cont că e pacient vârstnic, cu afecţiuni cardiovasculare, endocrine, gastrointestinale, orele şi zilele următoare sunt foarte importante. Acum este sedată, sub ventilaţie invazivă care necesită sedare şi anestezie generală pentru confortul pacientului. Importantă a fost stabilizarea hemodinamică. (...) E foarte important ca pacientul să beneficieze de tot ceea ce înseamnă terapie, oxigen, sânge, intervenţie endoscopică. Toate se fac într-o stare specială, aşa cum sunt toţi pacienţii în terapie intensivă. Pentru toţi pacienţii care ajung în şoc hemoragic este la fel de serioasă intervenţia. Nu a fost diferită în cazul acestei paciente. Este monitorizată în fiecare minut. Nu s-a pus deocamdată problema unei intervenţii chirurgicale. S-a făcut o intervenţie endoscopică din cadrul Specialităţii de Gastroenterologie şi Hepatologie", a adăugat medicul. AGERPRES/(A - autor: Daniela Malache, editor: Cătălin Alexandru, editor online: Ady Ivaşcu) Citiţi şi: Iaşi: Draga Olteanu Matei, în stare critică la Spitalul ''Sf. Spiridon''