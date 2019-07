IASI Guitar Academy – un eveniment de inalt refinament artistic. Trei viruozi ai chitarei clasice vor concerta la Palatul Culturii - FOTO

Iasi Guitar Academy google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 23-24 iulie 2019 se va desfasura prima editie a IASI Guitar Academy, un eveniment dedicat pasionatilor de chitara clasica ce va cuprinde un Masterclass, o Conferinta, un Jam-Session si un Concert al invitatilor care vor sustine Masterclass-ul. Pe durata a celor doua zile de masterclass, cursantii inscrisi (elevi, studenti) vor fi indrumati de trei chitaristi romani, cotati international multipremiati pe plan international: Mircea Gogoncea (University of Southern California - SUA), Cristian Gramesc (University Mozarteum - Austria) si Dragos Ilie (Columbus State University - SUA). Acestia vor fi si protagonistii Conferintei de marti, 23 iulie, ora 18, in Sala Studio a Universitatii ...