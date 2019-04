Iasiul gazduieste Olimpiada nationala de limba si literatura romana - FOTO, LIVE VIDEO

Olimpiada de Limba si literatura romana pentru elevii de gimnaziu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incepand de astazi, 22 aprilie si pana pe 26 aprilie 2019, la Iasi se va desfasura sub egida Inspectoratului Scolar Judetean Iasi, etapa nationala a Olimpiadei de Limba si literatura romana pentru elevii de gimnaziu, care deschide lista celor 9 evenimente competitionale programate in judetul nostru pentru sezonul aprilie – iulie 2019, expresie a recunoasterii in plan national a competentelor stiintifice, manageriale si organizatorice ale institutiei, precum si o oportunitate de valorizare si de promovare a experientelor pozitive acumulate, in timp, in domeniul sustinerii performantei scolare si a excelentei in educatie. La aceasta manifestare ...