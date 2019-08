Iasul are un campion national la box! Felicitari tuturor celor care s-au implicat in realizarea performantei

Stefan Latescu si Mihai Constantin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Iasul are inca un campion national la box. In persoana tanarului Stefan Latescu, Iasul a mai urcat inca odata pe podiumul sporturilor de contact. Echipa de la Scorpions este cea care l-a antrenat si la format pe Stefan Latescu, campion national la box la categoria 91 de kg. In alta ordine de idei, Stefan va participa si la Campionatul European de Box si Campionatul Mondial de Kick Boxing. Ii uram succes in a aduce la Iasi un trofeu international '' Felicitari Stefan Latescu pentru performanta incredibila de a iesi pentru a patra oara campion national de box. Sunt mandru de tine Stefan si iti dorim mult succes in urmatoarele competitii internationale de anul asta. Camp ...