Iasul are un nou parlamentar. Astazi a depus juramantul in Camera Deputatilor

De astazi, judetul Iasi are un nou deputat. Bogdan Cojocaru a depus juramantul in plenul Camerei Deputatilor. Fost ministru al Comunicatiilor, Bogdan Cojocaru ii ia locul in Parlament lui Tudor Ciuhodaru, ales pe listele PSD pentru Parlamentul European. Pe langa Bogdan Cojocaru, Camera Deputatilor a validat mandatele a inca cinci noi deputati. Noul deputat Bogdan Cojocaru a depus astazi juramantul: "Jur credinta patriei mele Romania; Jur sa respect Constitutia si legile tarii; Jur sa apar democratia, drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, suveranitatea, independenta, unitatea si integritatea teritoriala a Romaniei; Jur sa-mi indeplinesc cu onoare ...