Iasul- gazda unei noi competitii nationale. Concursul national „Cultura si civilizatie in Romania” (2-5 iunie 2019)

Ministerul Educatiei Nationale organizeaza la Iasi, in perioada 2-5 iunie 2019, prin implicarea directa a Inspectoratului Scolar Judetean Iasi, Concursul national „Cultura si civilizatie in Romania", o forma complexa de activitate transdisciplinara ce se adreseaza elevilor din ciclul liceal. In acest context, alegerea Iasului ca loc de desfasurare a acestui eveniment educational de anvergura nu este deloc intamplatoare. Este un semn de recunoastere a valorii invatamantului iesean si a eforturilor constante depuse pentru promovarea mostenirii culturale romanesti in randul elevilor. Concursul national „Cultura si civilizatie in Romania" incurajeaza cunoasterea ...