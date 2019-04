Iasul rasufla usurat! Grupul de elevi si profesorii insotitori au ajuns cu bine dupa ce au fost martorii teribilelor atentate din Sri Lanka

Colegiul National Costache Negruzzi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Conform precizarilor Ministerului Afacerilor Externe, cei 8 elevi de la Colegiul National "Costache Negruzzi" din Iasi, aflati intr-un proiect educational impreuna cu profesorii insotitori in Sri Lanka, au ajuns cu bine in Romania: "In continuarea informatiilor cu privire la incidentele produse la data de 21.04.2019, in orasul Colombo si in alte regiuni din Republica Democratica Socialista Sri Lanka, MAE face urmatoarele precizari: La data de 23 aprilie, din cauza evolutiilor din Sri Lanka, grupul de elevi de la un liceu din Iasi aflat intr-un schimb de experienta in acest stat, a revenit, in siguranta, in Romania. Acestia au beneficiat de sprijinul reprezenta ...