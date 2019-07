Iasul va gazdui Etapa Zonala a concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situatii de Urgenta

pompieri google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Mihail Grigore Sturdza” al judetului Iasi va organiza, in perioada 01 - 02 august 2019, Etapa Zonala a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situatii de Urgenta, competitie ce are ca principal obiectiv perfectionarea aptitudinilor si a deprinderilor necesare interventiilor in situatii de urgenta. La aceasta competitie vor participa 5 loturi reprezentative ale inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta din judetele Iasi, Bacau, Botosani, Neamt si Suceava. In cadrul competitiei, pompierii militari vor avea de parcurs 4 probe: „Pista cu obstacole pe 100 metri”, „Stafeta 4 x 100 metri”, „Scara de fereastra& ...