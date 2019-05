Iata berea preferata a romanilor! Cresc veniturile, iar romanii renunta la berea la pet

bere google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cresterea veniturilor romanilor se reflecta si in preferintele pentru consumul de bere. Astfel, romanii prefera berea blonda la sticla, dar consumul este la jumatate fata de Europa Centrala sau Germania. 15.8 milioane de hectolitri au baut romanii anul trecut, media fiind de sase litri si jumatate de bere intr-o luna. Adica 80 de litri de bere intr-un an. De aproape doua ori mai putin decat in Europa Centrala. Consumul la sticla incepe sa fie preferat in defavoarea PET-ului, ceea ce inseamna o rafinare a consumatorilor ca efect al cresterii veniturilor. Au sperat sa dea lovitura anului, dar au ramas cu buza umflata. Ziua de 1 Mai a adus pagube supermarketurilor din Iasi - FOTO Berea blonda este preferata romani ...