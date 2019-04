Iata cand revin in Romania elevii de la Colegiul National Iasi

Colegiul National Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Grupul de elevi de la Colegiul National Iasi aflat intr-un schimb de experienta in Sri Lanka a revenit in siguranta in Romania, marti, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Elevii au beneficiat de sprijinul reprezentantilor Ambasadei Romaniei la Colombo si al Consulatului Onorific al Romaniei la Kandy, fiind escortati de politia locala pana la Aeroportul International din Colombo, arata un raspuns al MAE la solicitarea AGERPRES. Totodata, pentru facilitarea conexiunii catre Bucuresti, cetatenii romani au primit sprijin din partea Ambasadei Romaniei la Doha. Reprezentantii Ambasadei Romaniei la Colombo au mentinut legatura in permanenta cu autoritatile locale si cu cetatenii romani, ac ...