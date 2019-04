Iata cand se vor intoarce in tara copiii din Iasi prinsi in iadul din Sri Lanka

sri lanka google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Copiii ieseni care se aflau in Sri Lanka la momentul atentatelor au fost mereu in siguranta si insotiti de fortele de ordine, spun parintii si profesorii lor. Elevii se vor intorce in tara cu prima cursa aeriana disponibila. Ceea ce e trist, spun familiile lor, este ca au fost nevoiti sa fie martorii unei asemenea tragedii. Parintii copiilor au povestit ca pe tot parscursul excursiei in Sri Lanka elevii romani au fost strict supravegheati, semn ca existau informatii despre posibile incidente. Imediat dupa ce au aflat de producerea exploziilor, parintii au fost in contact permanent cu copiii lor. Desi se aflau in siguranta, la ceva distanta de locul atentatelor, tensiunea a fost maxima. Copiii au petrecut noa ...