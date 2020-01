Iata care este cea mai fair-play echipa din Europa: Cum se prezinta clasamentul in Liga 1

Echipa engleza Liverpool, detinatoarea Ligii Campionilor, este lider la capitolul fair-play in Europa, avand in medie cele mai putine faulturi comise pe meci in acest sezon, in timp ce FC Voluntari este formatia din Liga I cu cele mai putine faulturi, arata un studiu al CIES Football Observatory, ce ia in calcul 35 de ligi de pe continent, potrivit datelor furnizate de compania InStat.