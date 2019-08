Iata care sunt alimentele la care ar trebui sa renunte bolnavii de cancer

Alimentatie tratare cancer google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alimentatia face deja parte integranta din tratamentele administrate impotriva unor boli precum diabetul si hipertensiunea, insa rezultatele preliminare ale unui nou studiu sprijina concluziile formulate in cadrul unor cercetari recente, potrivit carora ea ar putea sa joace un rol important si in tratarea cancerului, informeaza AFP. Un articol publicat recent in revista Nature arata ca reducerea drastica a unui aminoacid care se gaseste in special in carnea rosie si in oua a crescut eficienta chimioterapiei si radioterapiei administrate unor grupuri de soareci, incetinind cresterea tumorilor. Totusi, este mult prea devreme pentru a trage concluzii in privinta unei posibile eficien ...