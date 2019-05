Iata care sunt idilele amoroase din DNA care au dus la dosare

dna google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dezvaluire din ultimul an arata ca de multe ori in spatele dosarelor anticoruptie din Romania nu se aflau doar comenzi politice sau razbunari, ci si idile amoroase, gelozii, fantezii si dorinte. DNA cere inchisoare pentru un candidat la europarlamentare Joi seara, la Antena 3, Mihai Gadea a prezentat in emisiunea Sinteza Zilei o informatie uriasa. Este vorba de declaratia facuta sub juramant de fostul premier Victor Ponta, care relateaza legatura pe care fosta sefa DNA, Laura Kovesi a avut-o cu Sebastian Ghita. Un alt caz celebru, este cel al lui Lucian Onea, fostul sef, despre care Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente a declarat ca „a fost un fetis” pentru acesta. Un al t ...