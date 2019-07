Iata cat costa sa iti faci un document fals! Un cetatean turc a crezut ca ii poate pacali pe oamenii legii

document fals google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni efectueaza cercetari cu privire la un cetatean turc care si-a procurat un permis de sedere, similar celor eliberate de autoritatile din Germania, fals, platind suma de 1.000 de euro. In data de 03 iulie a.c., in jurul orei 01.00, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni - I.T.P.F. Iasi, pentru efectuarea formalitatilor necesare trecerii frontierei, pe sensul de intrare in tara, cetateanul turc G.R., in varsta de 29 de ani, pasager intr-un autocar, inmatriculat in Republica Moldova, ce efectua o cursa regulata pe relatia Chisinau-Sibiu. Incredibil! Tentativa de plagiat si fals in acte in Consiliul Local Iasi. Un ...