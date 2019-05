Iata cateva sfaturi pentru un somn linistit! Daca le respecti, nu o sa mai ai probleme

Somn linistit google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Oricare dintre noi are probleme cu somnul din cand in cand, dar atunci cand problemele devin obisnuita ar trebui sa stii unde gresesti si cum ai putea sa corectezi procesul. Ai avut parte de urmatorul scenariu: te afli la birou, iti petreci toata ziua gandindu-te la momentul in care o sa ajungi acasa sa pui capul perna, dar fix in acea clipa orice urma de somn dispare? Nu esti singurul! Sute de persoane sufera zilnic de tulburari ale somnului din cauza stresului constant. Din acest motiv, „Bright Side“ ofera o serie de sfaturi practice prin care sa poti dormi linistit si sa te trezesti odihnit. 9 tehnici eficiente de combatere a stresului si de prevenire a cancerului Dormi sufic ...