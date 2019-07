Iata cati candidati vor sustine examenul de definitivat

definitivat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); 409 candidati vor sustine examenul de definitivare in invatamant in ziua de 24 iulie 2019, la Colegiul National „Emil Racovita" Iasi. Accesul candidatilor in centrul de examen la proba scrisa se face in intervalul 8,00 - 8,45, pe baza actului de identitate valabil - carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate - ori, in lipsa acestuia, pe baza pasaportului in termen de valabilitate. Discipline cu cei mai multi candidati inscrisi: pentru invatamant prescolar s-au inscris 94 de candidati, pentru invatamant primar s-au inscris 83 de candidati, iar la educatie fizica si sport s-au inscris 56 de candidati. La unele discipline s-au inregistrat mai putini candidati: cat ...