Iata ce a discutat Eugen Teodorovici cu reprezentantii agentiilor de rating, dar si cu Paul Thomsen, directorul FMI

Romania este o tara sigura pentru investitori, ce inregistreaza progrese in ceea ce priveste stabilitatea cadrului institutional si in consolidarea bugetara, a afirmat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, in cadrul intalnirilor pe care le-a avut sambata, la Washington, cu reprezentantii agentiilor de rating, dar si cu Paul Thomsen, directorul Departamentului pentru Europa al Fondului Monetar International (FMI). In alta ordine de idei, Teodorovici a subliniat ca punctele forte ale Romaniei sunt: nivelul moderat al datoriei publice si al datoriei externe in comparatie cu majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene (UE) si mentinerea perspectivelor de crestere economica. Tot sambata, ...