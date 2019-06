Alimente inima google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vrei sa eviti problemele cardiace? Atunci ar trebui sa te uiti mai atent in farfurie. Exista o serie de alimente care, desi plac stomacului, nu prea sunt agreate de inima, cum s-ar zice. Iata ce alimente nu-i plac inimii, si de care dintre ele ar trebui sa te feresti: Carnea procesata – chiar daca sunt preparate din carne slaba, alimentele sau semipreparatele precum hot dog, sunca presata sau alte delicatese, contin o gramada de sare, dar si nitriti si nitrati, substante extrem de daunatoare pentru inima. Specialistii avertizeaza ca, o data procesata, carnea isi pierde calitatile nutritive. Asadar, carnea procesata este mai saraca in proteine si mai bogata in grasimi decat orice preparat pe ...