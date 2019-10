Iata ce artisti vor concerta la Sarbatorile Iasului! Cand va fi focul de artificii

concerte sarbatorile iasulu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primarul Mihai Chirica a tinut sa precizeze ca targul de produse locale, traditionale, se va extinde pana pe strada 14 decembrie. Locatia targului de blanuri va fi tot pe Esplanada Halii Centrale, acolo unde va fi si targul de vinuri. In total la targul de blanuri sunt asteptati 77 de comercianti, iar la targul de vin, 8 podgorii. Intalnire fata in fata a primarului Mihai Chirica cu presedintele Klaus Iohannis ''Targul de blanuri va fi, ca in fiecare an, pe Esplanada Hala Centrala, acolo unde se va desfasura si targul de vinuri. In total vor fi peste 77 de comercianti de blanuri, respectiv 8 podgorii.'' Legat de formatiile care vor canta de Sarbatorile Iasului, ...