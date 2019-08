Iata ce avere are criminalul din Caracal! Gheorghe Dinca nu e atat de sarac precum pare

Gheorghe Dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Chiar daca, aparent, nu parea, Gheorghe Dinca are o avere frumusica. Criminalul din Caracal a vandut mai multe terenuri, iar banii i-ar fi pus la banca. Potrivit Bugetul, inamicul numarul 1 al romanilor ar avea nu mai putin de doua miliarde de lei in banca. Acesta a vandut mai multe terenuri, dar avea bani si din ratia pe care o primea, lunar, de la sotia sa care lucra in Italia. ”Dinca ar fi vandut mai multe terenuri in orasul Caracal, pentru care ar fi luat sume frumoase. In 2017, de pilda, ar fi dat un teren de 700 mp, care face parte din asa-numita „casa a groazei”, unde s-ar fi petrecut faptele respective, si ar fi incasat a luat 22.000 lei. Ea a lucrat la un restaurant in Bari, ...