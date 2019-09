Iata ce cadou de nunta a primit Andreea Balan din partea lui Aurelian Tamas - FOTO

nunta andreea balan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Andreea Balan a avut una o nunta ca-n povesti, asa cum si-a dorit, iar nasii de cununie au vrut ca ea si George Burcea sa tina minte acest eveniment pentru tot restul vietii lor. Asa ca le-a oferit o amintire de neuitat chiar in ziua ceremoniei. Alaturi de prietenii si rudele lor, Andreea Balan si George Burcea au petrecut la nunta lor de basme pana dimineata. Surprizele s-au tinut lant in ziua cea mare, iar una dintre cele mai neasteptate a venit din partea nasilor Aurelian Temisan-Monica Davidescu. Nasii au avut grija ca in aceasta zi, cei doi soti sa fie cei mai fericiti oameni de pe pamant. Pentru ca ziua de 15 septembrie sa ramana mereu impregnata in inimile mirilor, Aurelian si Monica le ...