Iata ce cota la pariuri are Romania la Eurovision! Poti castiga o mica avere

Reprezentanta Romaniei, Ester Peony, este cotata la casele de pariuri cu mai putin de 1% sanse sa castige editia de anul acesta a concursului muzical Eurovision, marele favorit fiind candidatul Olandei. Potrivit datelor furnizate de mai multe case de pariuri online, centralizate de site-ul eurovisionworld.com, Ester Peony, care concureaza cu piesa "On a Sunday", ocupa locul 32 din 41 de tari in ceea ce priveste sansele de a castiga marele trofeu al Eurovision. Pe primul loc in top, cu 21% sanse de castig, se afla reprezentantul Olandei, Duncan Laurence, care participa cu piesa "Arcade". Podiumul este completat de Suedia, cu 15% sanse, reprezentata de John Lundvik, cu "Too La ...