Iata ce decrete a semnat Klaus Iohannis astazi. O trimite ambasador pe consiliera premierului Viorica Dancila

klaus iohannis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi, 12 iulie 2019, presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care Andreea Pastarnac, fost ministrul pentru Romanii de pretutindeni si actualmente consilier al premierului Viorica Dancila, va fi numita ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Regatul Belgiei, cu resedinta la Bruxelles. Cand va fi remaniat Guvernul si ce ministri vor fi inlocuiti ”Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 12 iulie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind acreditarea doamnei Andreea Pastirnac in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Regatul Belgiei, cu resedinta la Bruxelles; Decret privind rechemarea domnului Lucian Fatu din calitatea ...