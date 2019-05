Iata ce ii transmite Federatia Loja de Onoare a Revolutionarilor din Decembrie 1989 lui Klaus Iohannis: Va cerem sa nu folositi Revolutia Romana in ...

Klaus Iohannis 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Federatia Loja de Onoare a Revolutionarilor din Decembrie 1989 - LORD ’89, cu sediul la Timisoara, i-a adresat o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis, prin care ii cere sa nu foloseasca Revolutia Romana in scopuri electorale, dupa ce seful statului a anuntat ca va declara 2019 drept "Anul omagierii victimelor comunismului", intr-o ceremonie care va avea loc, luni, la Palatul Cotroceni, in contextul implinirii a 30 de ani de la Revolutia din Decembrie 1989. Scrisoarea este transmisa in conditiile in care Iohannis se va afla vineri la Timisoara. "Domnule Presedinte, va cerem sa nu folositi Revolutia Romana in scopuri electorale, Revolutia trebuie sa ramana nepatata in memori ...