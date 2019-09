Iata ce incasari a avut Primaria Municipiului Iasi de la strandul municipal si zona de agrement Ciric 

strand municipal google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sezonul estival recent incheiat a adus municipalitatii incasari de 1.132.711 de lei din exploatarea Bazei de agrement Ciric, Plajei Nicolina si Strandului Municipal. Strandul Municipal a fost cel mai productiv, cu un total general al veniturilor de 464.542 de lei. Incasari semnificative a inregistrat si Baza de Agrement Ciric, aceasta aducand in vistieria municipalitatii 381.169 de lei. Si Plaja Nicolina a fost intens cautata de catre ieseni, interesul acestora traducandu-se financiar in venituri de 287.000 de lei. Varful de sezon a fost atins in luna iunie, cand cele trei obiective de agrement au inregistrat cumulat venituri de 397.964 de lei, incasarile descrescand usor in lunile iulie si august, c ...