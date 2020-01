Iata ce poți turna in chiuveta și in scurgerea de la baie pentru a scapa de mirosul urat

Iată ce poți turna în chiuvetă și în scurgerea de la baie pentru a scăpa de mirosul urât! Metode simple și organice de curățat:

Mirosurile urate din casa sunt stresante, enervante si nu rare ori chiar toxice.

Va prezentam in cele ce urmeaza 8 metode organice de curatat:

• Haine: Fie ca e vorba de hainutele de sezon pe care le scoti de la naftalina sau alte obiecte vestimentare mai vechi de care ti-ai amintit, mirosul din sifonier poate fi indepartat cu cateva picaturi de votca. In plus, alcoolul va distruge bacteriile acumulate de la ultima purtare, iar daca lasi imbracamintea la aerisit, nu va mai ramane niciun miros neplacut. O solutie radicala este sa pui votca intr-o sticla cu pulverizator si sa stropesti peretii interiori ai sifonierului si hainele. Votca nu pateaza deloc se evapora si va antrena toate mirosurile neplacute.

• Mirosul statut al prosoapelor se indeparteaza cu lavanda. Fie folosesti esenta de lavanda, fie lavanda uscata sunt foarte eficientei. La fel de buna este si sulfina. Aroma ei te va cuceri si va elimina mirosul neplacut al hainelor si lenjeriei. Poti folosi si esenta naturala – o gasesti in magazinele naturiste, pe care sa o adaugi in apa de clatire a prosoapelor si a lenjeriei.

• Chiuveta din bucatarie: Dupa ce ai spalat vasele pline de grasime dupa cina, ar putea sa mai ramana un miros neplacut. Poti sa-i vii de hac daca dai drumul la apa calda peste coji de portocale sau lamaie, pana cand acestea isi imprastie aroma. O alta solutie este sa pui o lingurita de bicarbonat si apoi sa torni un amestec format din parti egale de apa si otet alb. Aceasta procedura poate fi aplicata pentru toate scurgerile din casa, cel putin o data pe saptamana, nu afecteaza tevile si le pastreaza curate si fara mirosuri neplacute. Si o sticla de bautura acidulata cu cola poate fi de ajutor. Toarna 0,5 litri de sus in gaura de scurgere si nu mai folosi chiuveta timp de 3-4 ore.

• Congelator: Sterge interiorul congelatorului cu o bucata de vata sau bumbac imbibata in extract de vanilie. Pune o lingurita de eseta – din cea pe care o folosesti la prajituri, intr-un litru de apa. Adauga trei linguri de otet si sterge bine congelatorul cu acesta solutie. Inchide usa si lasa mirosurile sa lucreze pentru o ora apoi reportneste congelatorul. Pune in frigider un recipient mic cu bicarbonat de sodiu. Va absorbi toate mirosurile neplacute. Ca sa fie eficient trebuie schimbat la fiecare 2-4 zile.

• Caserole si borcane: Pastrarea resturilor de mancare pentru a doua zi este o idee buna, dar nu stii cum sa faci sa scapi de mirosul din interior dupa fiecare utilizare. Lasa recipientele din plastic peste noapte umplute cu apa in care ai pus o lingurita de bicarbonat de sodiu. Borcanele din sticla trebuie spalate intr-un litru de apa amestecata cu o lingurita de pudra de mustar. O alta solutie care scoate foarte bine aromele de mancare este apa cu suc de lamaie sau o solutie diluate de bulion. Clateste cu acestea vasele spalate si apoi limpezeste-le cu apa.

Obiceiuri care iti tin casa curata:

• Covor: Daca ti se pare ca presurile sau covorul emana un miros mai putin placut, presara bicarbonat de sodiu si lasa cateva ore, apoi aspira. Covorul va mirosi bine si va fi si mai curat.

• Beci: Mirosul inchis din beci poate fi eliminat daca lasi peste noapte o ceapa taiata in doua pe o farfurie. Chiar daca in dimineata urmatoare vei simti un miros de ceapa, in cateva ore, acesta va disparea si, o data cu el, si celelalte arome neplacute. Tot cu o ceapa lasata pe farfurie peste noapte poti rezolva si mirosurile neplacute din bucatarie, dupa ce ai facut gratar sau dupa ce ai prajit peste.

• Mirosul de carti vechi. Daca mirosul de hartie veche te deranjeaza afla ca poti scapa de aceasta aroma de anticariat daca vei arde in casa frunze de dafin. Repeta operatiunea de cate ori ai nevoie sa improspatezi aerul din casa. O lumanare de ceara curata are acelasi efect: curata aerul de mirosuri neplacute. Cu o conditie sa fie ceara curata si sa fie supravegheata cand arde. Frunzele de dafin indeparteaza bine si mirosul de mucegai.

