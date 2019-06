Iata ce vor discuta social-democratii la sedinta BPN al PSD

dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Biroul Permanent National al PSD are sedinta luni, ora 11.00, la sediul din Kiseleff. Social-democratii vor discuta despre pregatirea Congresului extraordinar si noile propuneri de vicepremieri, Eugen Teodorovici si Stefan Radu Oprea fiind printre variante au spus surse din partid. Referitor la Congresul in care social-democratii vor alege conducerea PSD si vor schimba statutul, in BPN de luni vor fi discutii despre chestiuni organizatorice documentele care vor fi aprobate, participantii, etc, au precizat sursele citate. La sedinta CEx de vineri au fost stabilite trei comisii: comisia de statut, comisia care face programul politic, condusa de Marian Oprisan, si comisia care face programul de guvernare, condusa ...