Iata cea mai buna dieta de dupa Paste! Slabesti multe kilograme intr-un timp record

Dieta fulger dupa Paste. Drob, carne de miel, felii de cozonac, sarmale, toate aceste bunatati au fost pe masa de Paste, care au venit la pachet si cu kilograme in plus. Dieta fulger dupa Paste. Daca vrei sa slabesti fulger, poti incerca aceasta dieta care are la baza o supa. Reteta originala: 1 cub concentrat pentru supa de legume O conserva de rosii (480 g) O legatura de frunze de telina 1,3 kg de morcovi curatati si feliati O varza mare taiata marunt 6 cepe verzi taiate 450 g fasole pastai Sare si piper Dieta fulger dupa Paste. Mod de preparare: Amesteca toate ingredientele intr-o oala mare, acopera-le cu apa si adauga condimentele. Dupa ce lichidul incepe sa clocoteasca, redu temperatura si lasa sa fiarb ...