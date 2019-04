Iata cine este Bogdan Licu, inlocuitorul lui Augustin Lazar

bogdan licu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bogdan Licu, procurorul general interimar, a mai detinut aceasta functie dupa demisia fostului procuror general Tiberiu Nitu, timp in care a cerut redeschiderea anchetei in dosarul Revolutiei. In martie 2016, el a renuntat la titlul de doctor, din cauza suspiciunilor de plagiat, conform Mediafax. Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis, pe 19 aprilie, ca Bogdan Licu sa preia functia de procuror general interimar pentru o perioada de doua luni, dupa ce Klaus Iohannis a semnat decretul de pensionare a lui Augustin Lazar, mandatul acestuia din urma incheindu-se pe 27 aprilie. LOVITURA pentru Augustin Lazar: Acuzat de abuz In serviciu Cine este Bogdan Licu ? Procurorul Bogdan ...