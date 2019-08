Iata cine este noul sef al Romsilva

romsilva google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Consiliul de Administratie al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva a anuntat, vineri, numirea in functia de director general al lui Gheorghe Mihailescu, fost director general interimar, pana in decembrie 2021. Romsilva a numit directorul general prin Hotararea cu nr. 23/23 august 2019, astfel, conducerea executiva a Romsilva va fi asigurata de Gheorghe Mihailescu pentru un mandat cu durata de la data de 24 august 2019 pana la data de 31 decembrie 2021. Romsilva recomanda populatiei sa se aprovizioneze din timp cu lemne pentru foc "Numirea directorului general al Romsilva s-a facut in urma finalizarii procedurii de recrutare si selectie a candidatilor pentru postul de director general al Regiei Natio ...