Iata cum a fost surprins in Aeroportul Otopeni, criminalul olandez - FOTO

criminal olandez fetita sinucis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Olandezul acuzat ca a ucis-o pe Adriana, fetita de 11 ani din Dambovita, a fost surprins pe Aeroportul Otopeni, cu doar cateva clipe inainte de a parasi tara. Barbatul s-a sinucis, ieri, dupa ce a intrat cu masina direct intr-un TIR. Olandezul suspectat ca a ucis o fetita de 11 ani din Dambovita, a fost surprins pe camerele de supraveghere sambata, in jurul orei 14:23, in timp ce se pregatea sa paraseasca Romania. Olandezul a fugit din Romania la scurt timp dupa ce ar fi comis crima. Odata ajuns in Amsterdam, el s-a sinucis!Luni dupa-amiaza, pe 23 septembrie, olandezul a fost gasit mort, dupa ce ar fi intrat cu autoturismul intr-un camion, pe o sosea din tara natala. Primele informatii ...