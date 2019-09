Iata cum a murit sotia lui Joseph Hadad, juratul de la Pro TV! Se considera vinovat

Joseph Hadad google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Joseph Hadad este unul dintre cei mai renumiti bucatari din Romania si proprietarul a doua localuri de top din Capitala. Chef-ul a trait o adevarata drama in urma cu 12 ani, cand sotia i-a murit de cancer, iar el a ramas cu trei copii. ”Sotia mea a murit de cancer la san. Atunci am simtit cum se prabuseste totul… Nu doresc nimanui sa treaca prin ce am trecut eu. Am avut si in copilarie momente grele, dar acesta a fost cel mai greu moment din viata mea. A fost foarte dificil sa cresc copiii, care au suferit enorm pentru moartea mamei lor. Aveam 48 de ani cand am ramas vaduv. Sotia mea avea 42“, a declarat chef Hadad, pentru Click.ro, care a luat-o de la capat dupa moartea sotiei lui. C ...