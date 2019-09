Iata cum ar fi fost ucisa Alexandra Macesanu! Anchetatorii au facut reconstituirea

Gheorge Dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Clipe socante la Caracal, dupa ce s-a facut reconstituirea crimei Alexandrei Macesanu. S-a aflat cum a fost ucisa Alexandra Macesanu. In decursul zilei de ieri, 16 septembrie, s-a facut reconstituirea crimei, air o politista a jucat rolul Alexandrei. Conform unor surse judiciare, victima ar fi fost legata cu o curea de Gheorghe Dinca, iar barbatul a fost pus sa care o papusa. Astfel, Dinca a legat-o pe politista la fel cum ar fi legat-o si pe Alexandra Macesanu. In plus, la actiunea din locuinta lui Dinca, barbatul a carat o papusa, exact cum a spus ca a carat-o pe Alexandra catre butoiul in care a spus ca a incendiat-o. SCANDAL in localitatea Alexandrei Macesanu: Mascatii tin localnicii care vor sa il ...