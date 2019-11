Iata cum arata casa lui Klaus Iohannis: „Are 1000 m2, patinoar si palmieri de la Marea Mediterana”

Probabil ca multi dintre noi ne intrebam, la un moment dat, unde locuieste presedintele tarii, Klaus Iohannis, sau cum arata locurile in care stau fostii presedinti ai Romaniei, Traian Basescu, Ion Iliescu si Emil Constantinescu.

Numitorul comun al acestor “enigme” il reprezinta zona Primaverii, malul Lacului Floreasca … unde o simpla casa costa cat vreo treizeci de apartamente dintr-un cartier muncitoresc.

Actualul Sef al Statului are la dispozitie o vila de peste 1000 m2, cu doua etaje, terasa si gradina. De asemenea, presedintele se relaxeaza vara la umbra unor palmieri adusi de la Marea Mediterana, are un teren de tenis, un ponton, o remiza pentru barci, dar si un patinoar.

“In acest cartier, inainte de anii ’90, nu putea sa intre un om obisnuit. De ce? Fiindca aici era resedinta lui Nicolae Ceausescu. In acest loc aveau acces doar Nicolae Ceausescu, familia lui si demnitarii apropiati”, ne povesteste fostul senator Marius Marinescu.

Din 2014, cand si-a inceput mandatul, actualul presedinte a mai stat in doua case de protocol. A asteptat consolidarea cladirii in care locuieste acum, operatiune in care s-a investit mai bine de 1 milion de euro.

“Eu va spun ce era inainte de 1989. Daca trecem de aceste porti gasim, la demisol, o crama, parter, etaj, in subsol, la circa 10 metri adancime, este un buncar antiaerian, construit de pe timpul lui Gh. Gheorghiu – Dej, care este functional si care poate sa fie folosit de Klauss Iohannis, in caz de razboi. Acest buncar are legatura cu Palatul Cotroceni, cu Palatul Victoria, Casa Scanteii, prin niste tuneluri circulabile cu masina”, spune Marius Marinescu.

Pe domeniul din buricul Capitalei sunt nu una, ci doua vile in care, pe vremuri erau cazati cei mai odiosi dictatori ai lumii, de la Saddam Hussein si Hosni Mubarak, pana la generalul Muammar Gaddafi.

Tot in buricul Capitalei fostul presedinte Emil Constantinescu are o vila de protocul primita de la Guvernul Tariceanu. Imobilul se afla la doi pasi de Arcul de Triumf si are o valoare de peste 2 milioane de euro.

