Iata cum arata casa natala a Mariei Constantin! Frumoasa solista de muzica populara, impreuna cu mama ei, cultiva porumb, vita de vie si legume. Are si un tractor si o sumedenie de animale…

Maria Constantin este foarte legata de meleagurile natale.

Frumoasa solista de muzica populara Maria Constantin s-a nascut acum 30 de ani, la spitalul din in orasul Balcesti (Valcea), dar localitatea de bastina a artistei este satul Livezi, o asezare idilica situata la 78 de kilometri de Ramnicu Valcea.

Casa familiei Constantin din Livezi este amplasata chiar langa o biserica veche si este mostenita din partea tatalui Mariei, Ilie (reputat instrumentist gorjean), care a murit la inceputul lunii decembrie 2015, rapus de un infarct.

In prezent, gospodaria este ingrijita de mama Mariei, care are aptitudini reale de fermier, pentru ca femeia cultiva porumb, vita de vie, legume, are tractor si alte utilaje de mare folos la muncile campului, creste patru porci si o sumedenie de gaini, dar se ingrijeste personal si de stupii din curte!

„Cu Maria am stat aici pana cand ea a implinit 7 luni, cand ne-am mutat cu totii la apartament, in Targu Jiu. Dar normal ca veneam foarte des aici, mai ales ca sotul meu era plecat trei saptamani pe luna cu ansamblul, prin tara. Acum, dupa moartea lui, stau numai aici, in apartamentul din oras l-am lasat pe baiatul meu”, ne-a declarat mama Mariei.

Gospodina perfecta, Carmen Constantin pune muraturi pentru toti cei trei copii, face si must, tot pentru familie, dar isi procura timp si pentru droaia de catei si pisici care invadeaza momentan curtea casei, dar care vor fi impartiti in curand celor doritori din sat.

