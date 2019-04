Iata cum arata Ioana Tufaru dupa ce a slabit. Transformarea te lasa, pur si simplu, masca - FOTO

familie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ioana Tufaru are montat un inel gastric de aprope 2 ani. Aceasta are in prezent 95 de kilograme, cu 70 mai putin decat avea inainte de interventia chirurgicala. De cand a slabit, Ioana Tufaru este foarte preocupata de aspectul fizic. Se vopseste, poarta bijuterii si se aranjeaza mereu cand iese in public. Ioana Tufaru a ramas socata de fiul ei! Nu il mai recunosc - FOTO Pana si actul de identitate al Ioanei arata o alta persoana. Femeia si l-a facut pe cel nou in 2018 si a iesit foarte bine in poza, in timp ce in cartea de identitate expirata ai impresia ca te uiti la alta urmasa a Evei. Transformarea te lasa, pur si simplu, masca. „Ii multumesc domnului doctor din tot sufletul. Nici nu mai puteam sa ...