Iata cum poti avea dintii albi foarte repede! Trucul pe care sigur nu il stiai!

cum sa ai dinti mai albi trucul pe care sigur nu il stiai 581614 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un zambet fermecator si o dantura armonioasa ne atrage intotdeauna la o persoana. Senzatia aceea de fericire cand vedem un zambet larg nu ne poate lasa indiferente. Secretul unui chip luminos sta, in mare masura, si in datura, iar dintii albi au fost mereu un deziderat la care visam cu ochii la dantura perfecta a vedetelor. Secretul vedetelor: dintii albi Ne-ar placea sa ne privim in oglinda si sa ne bucuram de dantura noastra, dar nu intotdeauna suntem multumite de ceea ce vedem. Uneori, dintii se ingalbenesc rapid, desi incercam sa ii albim cu paste de dinti si tratamente la stomatolog. In afara de faptul ca sunt costisitoare, aceste tratamente sunt s ...