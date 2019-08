Iata cum poti prevenit cele mai comune boli din timpul verii! Apa este secretul remediului

pahar cu apa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Poti preveni cele mai grele Gastroenterocolita, deshidratarea si insolatia sunt printre cele mai frecvente boli ale verii. Acestea pot fi evitate cu ajutorul apei. Gastroenterocolita Pentru a evita gastroenterocolita acuta trebuie sa luati masuri de igiena extrema in manipularea si conservarea alimentelor, atat la domiciliu, cat si in unitatile de catering, precum si evitarea alimentelor neincalzite in perioade cu temperaturi extreme, pentru a preveni intoxicatii alimentare. Deshidratare In cazul deshidratarii trebuie sa beti multa apa. Oamenii in varsta trebuie sa bea proximativ 8 pahare de apa pe zi, anticipand senzatia de sete. Este important ca si copiii sa se hidrateze atunci cand fac o ...