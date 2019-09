Iata cum poti sa iti inalbesti ciorapii si tricourile albe! Metoda care nu da gres

inalbesti ciorapii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ciorapii si tricourile albe sunt potrivite pentru orice varsta si arata perfect, insa doar daca sunt de un alb imaculat. Lucrurile care sunt inca murdare si dupa spalare sau care sunt ingalbenite creaza o impresie proasta. Aceasta problema se refera mai ales la copii, care se murdaresc foarte repede si a caror haine nu se recomanda a fi prelucrate cu produse chimice. EXCLUSIV! Scene de GROAZA la Iasi! Cadavrul unei batrane de 95 de ani a fost scos din sicriu si plimbat prin sat, ca exemplu! Politia a intrat in forta! Cum sa readucem albul imaculat al lucrurilor? O sa ne ajute metodele populare verificate. Inalbirea cu acid boric Acidul boric poate fi gasit in orice farmacie. Patrunzand adanc in t ...