Iata cum poti scapa de riduri „in timp ce dormi” – Dupa ce vezi rezultatele, o sa arunci toate cremele din baie

crema rid google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ridurile, of, ridurile! Sigur folosesti tot felul de creme, tratamente si masti pentru fata pentru a intarzia aparitia lor sau pentru a le mai diminua. Ei bine, sigur nu te-ai gandit ca ai putea ca in locul cremelor sau ca o masura in plus sa apelezi la un… pliculet cu ceai. Ceaiul de tei o fi bun seara, ca sa te linistesti si sa adormi mai repede, dar pentru ten, daca vrei sa te feresti de riduri, ai nevoie de ceai verde sau rosu. Expertii dermatologi au explicat care sunt beneficiile ceaiului pentru tenul ridat sau imbatranit. Cum te feresti de riduri cu ajutorul ceaiului? Ai nevoie de apa, doua pliculete de ceai (rosu sau verde, la alegere) si un pulverizator. Pregateste ceaiul din timp si lasa-l ...