Iata cum stau partidele in sondaje, cu o saptamana inainte de vot (SURSE)

Mai sunt doar cateva zile pana cand romanii sunt chemati la urne. Pana atunci pe ultima 100 de m fiecare competitor arunca in lupta toate resursele, dar fiecare dintre ei isi masoara atent pasii in functie de cercetarile sociologice interne. Un ultim sondaj care circula in zona politica arata un tablou interesant: Europarlamentarul Norica Nicolai a fost la Iasi. Proiectele ALDE au fost prezentate in fata iesenilor PSD – 32 PNL – 23 Alianta 2020 (USR+PLUS) – 15 ALDE – 9 Pro Romania – 7 PMP – 6 UDMR – 5 ALTII – 3%