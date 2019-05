Iata cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani. Ploi aproape zilnic

ploi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Temperaturile aerului vor fi in scadere in urmatoarele doua zile in majoritatea regiunilor tarii, atat pe timpul zilelor, cat mai ales pe durata noptilor, iar ploile vor fi prezente aproape zilnic, mai intens dupa data de 12 mai, potrivit estimarilor Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valabile pentru perioada 6 - 19 mai, publicate luni. In Banat, in primele doua zile, vremea va fi deosebit de rece, cu o medie a temperaturilor maxime de 13 - 14 grade, dar, in perioada 8 - 11 mai, valorile termice diurne vor creste spre medii de 17 - 20 de grade. Va urma o noua racire a vremii in intervalul 12 - 14 mai, cand media maximelor va scadea spre 14 - 15 grade, apoi aceasta va fi in crestere treptata spre 20 ...