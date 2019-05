Iata cum va fi vremea pana in 26 mai

meteo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pana in 26 mai. In Banat temperaturile maxime vor fi in scadere de la o medie de 23 de grade in prima zi, pana la 18 grade in data de 15 mai. Va urma o incalzire treptata a vremii, astfel incat intre 19 si 21 mai media maximelor termice va ajunge sa se situeze in jurul a 25 de grade. Din data de 22 mai, variatia maximelor termice nu va mai fi semnificativa, iar media lor va fi de 24 grade. Media temperaturilor minime va avea usoare variatii in prima saptamana, cand se va situa intre 9 si 11 grade, apoi va creste pana in 21...22 mai cand va atinge 13 grade, pentru ca pana la sfarsitul intervalului sa scada usor si sa ajunga la 12 grade in ultima ...